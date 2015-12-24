نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل ضابط الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب اليوم

قرر المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية تحديد جلسة ، اليوم الخميس ، لنظر استئناف النيابة العامة على قرار الإفراج عن الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية والمتهم بقتل الطبيب عفيفى حسنى.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية قد قررت ،الثلاثاء الماضى، إخلاء سبيل الضابط المتهم بضمان وظيفته، إلا أن النيابة العامة استأنفت على قرر إخلاء السبيل وتم تحديد جلسة اليوم الخميس لنظر الاستئناف.

وكان المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية قرر الأسبوع الماضى تجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل طبيب داخل قسم الشرطة.

- إخلاء سبيل ضابط الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب.. والنيابة تستأنف