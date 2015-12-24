أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إسناد أعمال تطوير مبنى الإذاعة والتليفزيون لشركة المقاولون العرب

Google+ Print
إسناد أعمال تطوير مبنى الإذاعة والتليفزيون لشركة المقاولون العرب إسناد أعمال تطوير مبنى الإذاعة والتليفزيون لشركة المقاولون العرب
قال المهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة للمهندسين، ورئيس لجنة كهرباء ماسبيرو، إنه تم إسناد أعمال تطوير مبنى الإذاعة والتليفزيون وإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض ومولدات الطوارئ ، لشركة "المقاولين العرب"، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة سيستغرق عام من بداية الأعمال المتوقع أن تكون مع بداية 2016، والتى بنهايتها تنتهى اللجنة من المرحلة الأولى فى إصلاح النظام الكهربائى لمبنى الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف النمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة تحويل وزارتى المالية والتخطيط للمخصصات المالية اللازمة لعمليات التنفيذ، مشيرا إلى أن تلك اللجنة هى الأولى التى تعمل على إصدار توصيات وتتخذ إجراءات حقيقية لتطبيقها على أرض الواقع.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر تعليماته لأعضاء اللجنة ووزير المالية وممثل عن وزارة التخطيط ورئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون، بضرورة الإسراع فى التنفيذ، مطالبا رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع اللجنة لوضع تقرير واف عن البرنامج الزمنى العاجل اللازم لتنفيذ هذا التطوير وكذلك تحديد الجهة التى ستكلف به.

- لجنة كهرباء ماسبيرو تعاين مبنى الإذاعة والتليفزيون الأربعاء المقبل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365