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المرور يضبط 639 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 639 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 639 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 639 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 183 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 194 مخالفة مرورية بالقاهرة، 60 مخالفة مرورية بالجيزة، 202 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365