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اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة ثلاث متهمين بـ"أحداث دار السلام"

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اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة ثلاث متهمين بـ"أحداث دار السلام" اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة ثلاث متهمين بـ"أحداث دار السلام"
تستأنف اليوم الخميس الدائرة الخامسة عشر إرهاب، برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد، نظر محاكمة كل من محمد عبد المنعم أمام "عامل" 22 سنة "منتحل صفة صحفى وعاصم عبد الحكيم نجار 19 سنة وعبد الرحمن سيد على محمد 15 سنة، لاتهامهم بالتظاهر بدائرة قسم شرطة دار السلام، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال الشهود بجلسة اليوم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الإخلال بالأمن و النظام العام حال قيامهم بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة بيوم 24 إبريل الماضى ،كما حازوا وأحرزوا فى خضم التظاهر أسلحة وعطلوا حركة المرور وكذلك تعريض أرواح المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة للخطر ،كما وجهت لهم النيابة تهمة أخرى وهى حيازة وإحراز زجاجات مولوتوف تستخد فى الاعتداء على الأشخاص.

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مصر 365