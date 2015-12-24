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جيجي حديد وأوليفيا باليرمو بنفس الفستان... أيهنّ الأجمل؟

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الأربعاء 23-12-2015 12:09

نشاهد تكرارًا للفساتين أو القطع في العديد من إطلالات النجمات عادةً، ولكل منهنّ تنسيق مختلف ولمسة خاصة تعطي للفستان أو القطعة صورةً مختلفةً تمامًا، وهذا ما شاهدناه في إطلالات جيجي حديد Gigi Hadid و أوليفيا باليرمو Olivia Palermo مؤخراً.
ارتدت كل منهنّ فستانًا حريريًّا جميلًا من Self Portrait بلون بيج فاتح وقد اختارت الفاشينيستا أوليفيا باليرمو تنسيق فستانها بشكل بسيط مع حذاء عودي جميل ومجوهرات بسيطة، أما عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد فقد اختارت تنسيقًا عصريًّا حيث ارتدت معطفًا طويلًا على كتفيها وحرصت على أن تبقي إطلالاتها ضمن درجات اللون البيج.
أي تنسيق كان المفصل بالنسبة لك؟

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سيدتي