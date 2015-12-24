سنة 2015 تشهد تطوّراً ملحوظاً في إطلالات "شذى حسون"

لاحظنا في سنة 2015 كيف بلغ اهتمام النجمات، خصوصاً العربيات منهن بإطلالاتهن وأناقتهن، وهن اللواتي يقعن، عاماً بعد عام، تحت سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في المجتمع بشكل عام.

وتستخدم النجمات هذه الوسائل لاستعراض ملابسهن وإطلالاتهن عبرها؛ لذا، بات من السهل مراقبة تطوّر أساليبهن في الموضة ومتابعة أحدث اختياراتهن من قرب.

ما هو تقييمك لإطلالات غادة عبد الرازق في عام 2015؟

وأثناء المتابعة، لاحظنا أن هذا العام شهد تطوراً كبيراً في إطلالات عدد من النجمات العربيات، ومن ضمنهن النجمة العراقية "شذى حسون"، التي بدأت تفهم لعبة الموضة بشكل أكبر، وتعرف ما يُناسبها وما يُناسب قوامها، لا سيّما بعد استعانتها بمنسّق ملابس "Stylist" ، هو "سيدريك حداد"، الذي يشرف على مظهرها الخارجي وعلى أناقتها.

وشاهدناها مؤخراً بعدد من تصميمات أهمّ دور الأزياء العالمية، مثل: "ايميليو بوتشي" Emilio Pucci، و "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، و "فيرساتشي" Versace، و "بالمان" Balmain وغيرهم…

وفوق ذلك، تولي النجمة إطلالاتها الكاجوال الصباحية العناية أيضاً، ولو كانت بسيطة ومؤلّفة من الجينز والحذاء الرياضي، بل تزيّن هذه الإطلالات باكسسوارت مميزة وذات تصاميم مُبتكرة من حقائب يد، وأحذية، ومجوهرات.

شاهدي الصور التي جمعناها اليوم لأحدث إطلالات شذى، وأخبرينا إن كنت تلاحظين التطوّر في أسلوبها في هذا العام كما لاحظناه نحن.

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