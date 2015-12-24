رئيس حى المنتزه بالإسكندرية: تشكيل مجلس محلى شعبى من الشباب

أكد أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزة أول، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، أن الحى يسعى لتشكيل مجلس محلى شعبى من الشباب يراقب و يساند العمل المحلى لإثراء المشاركة المحلية خاصة فيما يتعلق بدور الشاب فى صنع القرار.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد أن المجلس يأتى فى إطار المبادرات الشخصية من الشباب أنفسهم، حيث يتم اختيارهم عن طريق التواصل النشط من هؤلاء الشباب، موضحا أن تلك المجالس تمثل إضافة لأجهزة الحى، و تثرى عملية المتابعة الميدانية داخل الحى.
من جانبة نفى علاء يوسف، رئيس حى شرق ، أن يكون تعيين الشباب فى تلك المجالس من داخل العاملين بالأحياء و أنه يسعى الى ضم القيادات الشبابية النشطة من خارج الحى ومن المجتمع المدنى ، مؤكدا على انة محاكاة للمجالس المحلية و لا يمكن أن يحل محل المجالس المحلية المنتخبة .
وكان الدكتور ذكى بدر وزير التنمية المحلية ، قد أصدر توجيهات إلى رؤساء الأحياء بإشراك الشباب فى وضع الاستراتيجيات الوطنية من خلال مجالس محاكاة للمجالس المحلية المنتخبة إلى حين إجراء الانتخابات، و ذلك بهدف تأهيل الشباب و تمكنيهم من الوظائف القيادية و التنفيذية العليا.