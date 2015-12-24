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رئيس حى المنتزه بالإسكندرية: تشكيل مجلس محلى شعبى من الشباب

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رئيس حى المنتزه بالإسكندرية: تشكيل مجلس محلى شعبى من الشباب رئيس حى المنتزه بالإسكندرية: تشكيل مجلس محلى شعبى من الشباب
أكد أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزة أول، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، أن الحى يسعى لتشكيل مجلس محلى شعبى من الشباب يراقب و يساند العمل المحلى لإثراء المشاركة المحلية خاصة فيما يتعلق بدور الشاب فى صنع القرار.

وأكد أن المجلس يأتى فى إطار المبادرات الشخصية من الشباب أنفسهم، حيث يتم اختيارهم عن طريق التواصل النشط من هؤلاء الشباب، موضحا أن تلك المجالس تمثل إضافة لأجهزة الحى، و تثرى عملية المتابعة الميدانية داخل الحى.

من جانبة نفى علاء يوسف، رئيس حى شرق ، أن يكون تعيين الشباب فى تلك المجالس من داخل العاملين بالأحياء و أنه يسعى الى ضم القيادات الشبابية النشطة من خارج الحى ومن المجتمع المدنى ، مؤكدا على انة محاكاة للمجالس المحلية و لا يمكن أن يحل محل المجالس المحلية المنتخبة .

وكان الدكتور ذكى بدر وزير التنمية المحلية ، قد أصدر توجيهات إلى رؤساء الأحياء بإشراك الشباب فى وضع الاستراتيجيات الوطنية من خلال مجالس محاكاة للمجالس المحلية المنتخبة إلى حين إجراء الانتخابات، و ذلك بهدف تأهيل الشباب و تمكنيهم من الوظائف القيادية و التنفيذية العليا.

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مصر 365