"حماة الوطن":"انضممنا لدعم مصر بعد تعديل بنود اللائحة الداخلية للائتلاف"

أكد الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن القيادات اجتمعت مؤخراً برئاسة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب لمناقشة الانضمام لائتلاف دعم مصر ، وتم الموافقه على الانضمام بعد تعديل اللائحة الداخلية للائتلاف، وخاصة كل البنود التى اعترض عليها الحزب.

وأوضح أن هذا الائتلاف ليس قيداً على أى من المشاركين فيه سواء من المستقلين أو أعضاء الأحزاب وأن الانضمام للائتلاف لا يعنى بأى حال من الأحوال التجرد من الهوية الحزبية، وأن الائتلاف لا يتدخل فى الشئون الداخلية للاحزاب ولا يتدخل بعلاقة الحزب باعضائه بالبرلمان.

وأضاف نور الدين، أن الهدف من الانضمام للائتلاف هو توحيد الصف تجاه القرارات المصيرية، والتى تتماشى مع توجيهات الحزب، قائلا "من أهم أولوياتنا فى البرلمان السعى للحفاظ على حقوق المواطن البسيط بالمشاركة فى التشريع للقوانين التى تناسب ذلك، بالإضافة للرقابة الفعالة على أجهزة الدولة التنفيذية".

وتابع "نور الدين"، أن "الحزب يعمل حاليا على إنشاء حكومة موازية من مجموعه متخصصين فى كل المجالات والتخصصات وأنها ستمد يد العون للهيئة البرلمانية للحزب فى عمله كما ستقدم العديد من الأفكار والخطط والبرامج على المستوى العام من أجل تحريك عجلة التنمية فى مصر، وأن الحزب يستعد جيداً للانتخابات المحلية باعطاء المزيد من الدورات التدريبية عن دور المجالس المحلية وأهميتها وقوانينها وستنطلق هذه الدورات من محافظة الإسكندرية".