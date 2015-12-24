مدرب الإسماعيلي – المغربي حسين عموتة يقتحم الترشيحات بقوة

نجح مرة أخرى في تسجيل مشاركة مميزة حينما دخل كبديل في مباراة مصر المقاصة والإسماعيلي ومن أول تسديدة سجل هدفا، إنه عمرو بركات.

وسجل عمرو بركات هدفا في المباراة التي فاز بها مصر المقاصة على الإسماعيلي يوم الأربعاء بأربعة أهداف لهدف في عاشر جولات الدوري المصري.

وتحدث لاعب المقاصة مع FilGoal.com عقب نهاية لقاء الإسماعيلي كاشفا في حواره سبب الأداء الجيد الذي يقدمه فريقه، وسر تألقه وموقفه من العروض المقدمة إليه خلال الفترة المقبلة.

ما سبب الأداء الجيد للمقاصة الموسم الجاري؟

أن جميع اللاعبين يؤمنون بقدراتنا على تحقيق نتائج جيدة وإننا فريق كبير يستطيع حصد الانتصار تلو الآخر وأن يكون منافسا قويا في الدوري باختصار نحن "صدقنا نفسنا".

بعد النتائج الجيدة لنا الموسم الماضي زادت ثقتنا في أنفسنا وهدفنا أن نقدم نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة وتحقيق إنجازات.

ما هو سر تألق عمرو بركات؟

ثقة إيهاب جلال المدير الفني وتشجيعه دائما لي، على الرغم من إنه لم يكن يعتمد علي في البداية ولكنه كان يحتاج مني فقط أن أبذل مجهودا أكبر في التدريبات.

اتبعت نصائح إيهاب جلال وتدربت بشكل قوي وبدأ يعتمد علي بذلك وأشكر الله على إنني لم أخذله.

هل لديك أي عروض في الفترة الحالية؟

نعم هناك عروض كثيرة من أندية القمة وفرق أخرى، لكن أؤكد إنني مازال لدي عقد ما المقاصة يمتد لعامين آخرين فمن يريد ضمي عليه التحدث مع النادي أولا وحينها سأقوم بالاختيار.

لكن أحب أولا تحقيق إنجاز مع المقاصة لأنني مازلت لم أقدم له أي شيء حتى الآن.

أين أنت من منتخب مصر؟

الانضمام للمنتخب هو حلم أي لاعب، أحترم كل الأراء التي ترشحني لنيل استدعاء من الجهاز الفني للفريق.

أعمل بجهد مع المقاصة وأحاول السير بخطى ثابتة وأتمنى أن يحالفني التوفيق وأن ألفت نظر مسؤولي المنتخب.

ولو جاءت لي فرصة الانضمام للمنتخب لن أتركها.

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