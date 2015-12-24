إنجاز 75 ٪ من مشروع برواز دبي

انتهت بلدية دبي من تركيب الضلع الأفقي العلوي لبرواز دبي على علو 150 متراً، بطول كلي للضلع يصل إلى 75 مترا، ووزن يتجاوز الألف طن، وبنسبة إنجاز للمشروع بأكمله بلغت 75%، على أن ينتهي العمل به قبل نهاية العام المقبل.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي لــ«البيان» إن المشروع مهيأ ليكون أيقونة جمالية، ومعلما سياحيا مهما، ومن المخطط له أن يكون المقصد الأول للسياحة عالمياً، علماً بأن صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية سبق وأدرجت برواز دبي كواحد من افضل المقاصد السياحية الجديدة. وذكر لوتاه أن تكلفة المشروع تبلغ 160 مليون درهم، مشيراً إلى أن الهدف منه أن يكون معلما حضاريا يربط الماضي الجميل للإمارة بالحاضر المتطور، وتاريخ الانتقال بينهما عبر وسائل سمعية وبصرية متنوعة وجديدة وذكية، وبلغات عدة تناسب السياح الذين يزورون الإمارة، ليتمكنوا من معرفة تاريخ الأجداد والآباء، حيث يتوقع أن يجذب ما يقارب مليوني سائح سنوياً.

وأوضح لوتاه أن المشروع يقع في حديقة زعبيل بالقرب من «بوابة النجوم» وهو عبارة عن برواز أو «إطار» حقيقي يتكون من اضلع فقط فيما يتوسطه الفراغ الذي سيؤطر دبي في مشهد جميل سواء من الأسفل أو من الضلع العلوي الذي سيكون من الزجاج بالكامل ليبدو الزائر وكأنه يمشي في الفراغ، بحيث تتيح هذه التجربة للزوار الاستمتاع بمشاهدة الإمارة من كافة الجهات، مشيرا إلى انه سيتضمن أيضا مقهى، وعددا من الخدمات.

وأضاف «صمم الضلع الأرضي عند المداخل ليضم متحفا يحكي قصة تطور المدينة ويقدم معلومات متنوعة وصورا وفيديو عن ماضيها وحاضرها، وعروضا لكل ما يتعلق بتاريخ تطور الإمارة وبالشكل الذي يليق بالحكومة الذكية وطريقة العرض الذكي في إيصال المشهد والمعلومة».وتابع «يتضمن أيضا مصاعد بانورامية من الزجاج للضلعين العموديين للوصول إلى الضلع الأفقي، بحيث تتيح تلك الأضلع للزائر رؤية دبي على الواقع لا من خلال الأفلام المعروضة فقط، إذ إن العلو يمكن الزوار من رؤية معالم الإمارة بشكل اكثر شمولا، فمن جهة سيرى دبي القديمة ومناطق ديرة، والكرامة، وأم هرير وغيرها ثم النزول بالمصعد البانورامي الآخر بعد زيارة الضلع الأفقي، وهذه المرة سيتيح هذا المصعد للزائر رؤية دبي الحديثة».

جائزة

فازت بلدية دبي ممثلة في إدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بجائزة الطاقة العالمية Energy Globe Award ضمن فئة المشروع الوطني للاستدامة وذلك عن مشروع «التميز في الاستدامة ودور الإدارة الشاملة للمياه العادمة بإمارة دبي». واستقبل المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ريتشارد بنديرا المستشار التجاري النمساوي والذي قدم له التهنئة بمناسبة فوز البلدية بالجائزة.