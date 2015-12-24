4.8 ملايين مخالفة مرورية خطرة في 10 أشهر

وصل عدد المخالفات المرورية الخطرة على مستوى الدولة إلى 4 ملايين و886 ألفاً و452 مخالفة خلال الأشهر العشرة الماضية، واستحوذت السرعة القصوى على ما نسبته 84% من إجمالي تلك المخالفات وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.

وتضمنت المخالفات الخطرة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وقيادة المركبة بتهور، والتجاوز من مكان ممنوع فيه، وعدم صلاحية إطارات المركبة للسير، وعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة إلى عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام الهاتف النقال، وعدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي.

تصنيف

وبلغ عدد مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة نحو 4 ملايين و124 ألف مخالفة تصنف خطرة، حيث ينتج عنها حوادث جسيمة ووفيات وإصابات، تلتها مخالفة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي بـ385 ألفاً و142 مخالفة تمثل 7.8%.

وجاءت مخالفة عدم ربط حزام الأمان في المرتبة الثالثة بـ118 ألفاً و637 مخالفة بنسبة 2.4%، تلتها تجاوز الإشارة الحمراء التي بلغت 74 ألفاً و236 مخالفة، ثم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة التي بلغت 55 ألفاً و364 مخالفة.

وبلغــت مخالفــات التــجاوز من مكان ممنوع 21500 مخالفة، وقيادة المركبة بتهور 3879 مخالفة، وعدم صلاحية إطارات المركبة 39704 مخالفات، ثم عدم ترك مسافة كافية بين المركبات 63986 مخالفة.

تفاصيل

وأكد العميد غيث الزعابي، المدير العام لإدارة التنسيق المروي في وزارة الداخلية، أن المخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقون تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، ومن أكثر تلك المخالفات تجاوز السرعات القانونية والقيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهور «التهور».

ودعا قائدي المركبات إلى خفض السرعات على الطرق الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية كثفت برامج التوعية المرورية، لتشمل جميع السائقين في القطاعين العام والخاص.