مصرع سيدة أجنبية في حادث تدهور برأس الخيمة

لقت سيدة من الجنسية الأوروبية أمس مصرعها في حادث تدهور مركبة بمنطقة الفلية في رأس الخيمة، فيما أصيب قائد المركبة وسيدة أخرى بالحادث نفسه.



> وأوضح المقدم مروان عبد الله جكة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة على شارع الفلية يقودها شاب من الجنسية الخليجية وبصحبته سيدتين من الجنسية الأوروبية، اثر انحراف المركبة عن المسار واصطدامها بلوحة ارشادية على جانب الطريق.



> وأضاف فور ورود البلاغ هرعت فرق الاسعاف والانقاذ وسيارات الشرطة إلى موقع الحادث حيث تبين وفاة سيدة نتيجة لاصابتها الشديدة، واصابة قائد المركبة والسيدة الأخرى باصابات متوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى صقر في رأس الخيمة لتلقي العلاج، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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