حمدان بن زايد: خليفة حريص على تراث الإمارات الأصيل

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية فعاليات مهرجان الظفرة التاسع الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالنجاح الكبير والتطور اللافت الذي يشهده مهرجان الظفرة، مؤكداً سموه أن تنظيم المهرجان سنويا ينسجم مع توجهات قيادة دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمحافظة على تراث الامارات الاصيل وصون مكتسباته.

مشغولات وحرف

واستهل سموه الجولة بزيارة السوق الشعبي الذي يعرض أنواعاً من المشغولات والحرف اليدوية التي تجسد عراقة التقاليد والصناعات اليدوية الإماراتية كصناعة الفخار وحياكة سعف النخيل والسدو والحياكة والغزل والتلي وصناعة المجوهرات والصناعات الجلدية والنجارة والصناعات الخشبية.

كما شملت جولة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مشروع الغدير إحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر الرائدة لدعم سيدات الدولة من الشرائح المعنية ببرامج ومشاريع الهيئة. وفي جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي اطلع سموه على الفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة التي تقدمها اللجنة والتي تعزز قيم الاعتزاز بالتاريخ والأصالة. وزار سموه جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والذي يستقطب يوميا العديد من زوار المهرجان من مختلف الجنسيات والأعمار ويعرض مجموعة من الصور التاريخية تعبر عن تاريخ المنطقة الغربية من ضمنها صور تروي تاريخ اكتشافات النفط بمراحله المتنوعة.

مبادرات

كما زار سموه جناح شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة «أدكو» وتعرف على مبادراتها المستمرة ومساهماتها الفاعلة في دعم جهود صون التراث والحفاظ على التقاليد الأصيلة.

وتفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عزبة كل من سيف مايد المزروعي ومحمد بن فهيد الغيثاني المري من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

رافق سموه خلال الجولة فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وعبيد خلفان المزروعي مدير الفعاليات التراثية في اللجنة.

مكانة

ثمن المشاركون في مهرجان الظفرة زيارات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية الدائمة والتي تسهم في الارتقاء بمستوى المهرجان والمكانة الكبيرة التي وصل إليها.