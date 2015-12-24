«الشؤون الإسلامية» تحيي ذكرى المولد النبوي

أحيت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ذكرى مولد النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في احتفالية نظمتها على مسرح كاسر الأمواج في أبوظبي، حضرها الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة، والمديرون التنفيذيون، وشارك فيها وفد من علماء الأزهر الشريف وجمهور كبير، كما نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي احتفالية بالمناسبة دعت فيها إلى المحافظة على وحدة الصف، واتباع المنهج الوسطي البنّاء في التربية والسلوك والأخلاق، وذلك من خلال تكثيف التوعية الدينية، ومضاعفة الجهود التثقيفية في سائر المجالات الحياتية التي تذكّر الأمة بمنهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ خدمة للدِّين والوطن ومستقبل الأمة وأبنائها.

وألقى الدكتور محمد مطر سالم الكعبي كلمة بهذه المناسبة قال فيها إن هذه الذكرى العطرة تأتي والعالم أجمع مشغول ومتوجس من الإرهاب الذي أضر بالعالم الإسلامي وحضارته أكثر مما أضر بمن سواه، وشوه قيم الدين الحنيف بما لم يشوهه أي عدو على مدار التاريخ، مع أن التسامح والتعايش الحضاري والتعاون واليسر والرحمة هي القيم الرائعة التي امتدح بها رب العالمين حين وصف نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه «وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين» وقال عز وجل أيضاً «وإنك لعلى خلق عظيم».

كما ألقى ثلة من علماء الأزهر كلمات أشادوا فيها بقيادة دولة الإمارات وحكمتها ونعمة الازدهار والرخاء والتطور التي تتألق بها الدولة، حيث تحدث الدكتور وجيه محمد زكريا عمران من ضيوف الأزهر الشريف عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واصفاً إياه بأنه ميلاد حضارة نعمت الإنسانية في ظلالها بالتطور والتعايش الحضاري بين الأمم والشعوب، وقد تناول الدكتور محمود صديق الهواري في كلمته محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم من أسدى للبشرية وللعالم قيم الرحمة والتسامح، فيما تحدث الدكتور أحمد الحداد كبير المفتين في دبي عن هذه الذكرى داعياً إلى مواجهة من انحرفوا بتعاليم نبينا وكريم سجاياه عن مفاهيم الرحمة والعدالة والمؤاخاة.

فرع الغربية يحتفل

وفي المنطقة الغربية نظم فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف محاضرة دينية بعد صلاة المغرب أمس بمسجد عابر خلفان الهاملي بمدينة زايد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ألقى المحاضرة فضيلة الشيخ زكريا الحمقه الواعظ بالهيئة بحضور ناصر خلفان المزروعي نائب مدير فرع الهيئة بالغربية وأئمة المساجد وعدد كبير من سكان مدينة زايد.

منهج وسطي

وفي احتفالية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ألقى المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة الدكتور عمر الخطيب، كلمة بالنيابة عن الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة، رفع فيها أسمى آيات الولاء والعرفان والتبريكات إلى قيادة الإمارات وكذلك التهنئة لشعب الإمارات، ولجميع المسلمين، راجين من الله تعالى أن يجعل من هذه الذكرى نبراساً للتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن تنهض الأمة للحاق بركب الأولين في الاتباع والرقي الأخلاقي والسلوكي والمعرفي الحضاري. بدورها قالت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة: «اشتملت الاحتفالية أيضاً على كلمات عدة وقصائد شعرية لبعض الوعاظ والخطباء والشعراء في الدائرة.

مواعيد عمل

حدّد قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ مواعيد العمل خلال إجازة المولد النبوي الشريف في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارات الجنسية في الدولة؛ من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، من أجل تسيير العمل وتسهيل المعاملات للمتعاملين. كما حدد قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي ساعات العمل بمركز البرشاء وند الحمر الصحي على مدار الساعة، والليسيلي من الثامنة صباحاً حتى الثالثة مساءً، فيما ستكون جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة.

أما العمل في أقسام الطوارئ فسيكون على مدار الساعة، بينما ستكون العيادات التخصصية مغلقة.