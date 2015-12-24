بالصور.. محافظ وقيادات مطروح يشاركون فى الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف

احتفلت محافظة مطروح، بذكر المولد النبوى الشريف، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نائبا عن رئيس الجمهورية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية بالمحافظة .

ألقى كلمة الأوقاف الشيخ محمد الطراوى رئيس مديرية الأوقاف بمطروح، بمسجد التنعيم الجديد، تناول خلالها الحديث عن مولد الرسول صلى الله علية وسلم وكيف رباه ربه فأحسن خلقه و غيرت سيرته العطرة مجري الحياة الإنسانية بأخلاقه وعفته، من الظلام إلى النور ومن الجهل إلى العلم والبصيرة، التي أضاءت الدنيا كلها.

وأضاف مدير أوقاف مطروح، بأن الاحتفال بيوم مولد النبى صلي الله عليه وسلم هي ضرورة التمسك الدائم بالأخلاق النبوية في حياتنا والاستفادة منها.

وفى نهاية كلمته " الطراوى " على أهمية التعاون والتماسك من اجل رفع شان الأمة الإسلامية والإعلاء من قدرها ودوام الأمن والسلام.

من جانبه قدم محافظ مطروح تهنئة رئيس الجمهورية، لأهالي مطروح بهذه المناسبة العطرة، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة، على شعب مطروح بالخير واليمن والبركات.



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