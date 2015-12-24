محافظ الوادى الجديد: 20 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة تنقية مياه الشرب

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، اجتماعا موسعا بحضور رؤساء المراكز الإدارية ومسئولى شركة مياه الشرب بالوادى الجديد والشركات القائمة على تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد بمحطات المياه.

وصرح عشماوى خلال الاجتماع بأنه جارى العمل فى إحلال وتجديد 14 محطة تنقية مياه شرب بتكلفة مالية 20 مليون جنيه، تشمل مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس.

وأشار المحافظ إلى أن إحلال وتجديد محطات المياه يأتى ضمن خطة المحافظة لتوفير مياه نقية للمواطنين وتغطية جميع القرى وإيجاد حل دائم لمشكلة نقص المياه بالأماكن المحرومة والتى تعانى نقص فى المياه النقية.