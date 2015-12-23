مدرب الإسماعيلي – المغربي حسين عموتة يقتحم الترشيحات بقوة

اقتحم المدير الفني المغربي حسين عموتة ترشيحات مجلس إدارة الإسماعيلي الذي يبحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلفا لأحمد حسام "ميدو".

وكان ميدو قد قدم استقالته من تدريب الإسماعيلي في أعقاب أزمته مع حسني عبد ربه قائد الفريق وأعلن مجلس الإدارة قبولها رسميا يوم الأربعاء.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق قائمة ترشيحات مجلس إدارة الإسماعيلي للتعاقد مع مدرب جديد والتي تضمنت وجود حسن شحاتة، حسام البدري، خالد القماش، وحلمي طولان.

أما المدرب الأجنبي فيتصدر المشهد مدرب الزمالك السابق جورفان فييرا، إلى جانب وجود بعض المديرين الفنيين من صربيا، إسبانيا، وفرنسا.

وعلم FilGoal.com أنه خلال الانعقاد المستمر لمجلس إدارة الإسماعيلي تم عرض اسم حسين عموتة والذي أشرف في وقت سابق على تدريب الفتح الرباطي والسد القطري.

واقتحم عموتة الترشيحات بقوة نظرا لوجود خلافات حول اسم المدرب المصري بين أعضاء إدارة الدراويش.

لذا فضل مجلس الإدارة في النهاية البحث عن مدرب أجنبي سواء كان هذا المدير الفني من إحدى الدول العربية أو الأوروبية.

ومن المقرر أن يستقر مجلس إدارة الإسماعيلي على اسم المدرب الجديد عقب 72 ساعة.