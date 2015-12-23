أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الإسماعيلي – المغربي حسين عموتة يقتحم الترشيحات بقوة

Google+ Print
مدرب الإسماعيلي – المغربي حسين عموتة يقتحم الترشيحات بقوة مدرب الإسماعيلي – المغربي حسين عموتة يقتحم الترشيحات بقوة

اقتحم المدير الفني المغربي حسين عموتة ترشيحات مجلس إدارة الإسماعيلي الذي يبحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلفا لأحمد حسام "ميدو".

وكان ميدو قد قدم استقالته من تدريب الإسماعيلي في أعقاب أزمته مع حسني عبد ربه قائد الفريق وأعلن مجلس الإدارة قبولها رسميا يوم الأربعاء.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق قائمة ترشيحات مجلس إدارة الإسماعيلي للتعاقد مع مدرب جديد والتي تضمنت وجود حسن شحاتة، حسام البدري، خالد القماش، وحلمي طولان.

أما المدرب الأجنبي فيتصدر المشهد مدرب الزمالك السابق جورفان فييرا، إلى جانب وجود بعض المديرين الفنيين من صربيا، إسبانيا، وفرنسا.

وعلم FilGoal.com أنه خلال الانعقاد المستمر لمجلس إدارة الإسماعيلي تم عرض اسم حسين عموتة والذي أشرف في وقت سابق على تدريب الفتح الرباطي والسد القطري.

واقتحم عموتة الترشيحات بقوة نظرا لوجود خلافات حول اسم المدرب المصري بين أعضاء إدارة الدراويش.

لذا فضل مجلس الإدارة في النهاية البحث عن مدرب أجنبي سواء كان هذا المدير الفني من إحدى الدول العربية أو الأوروبية.

ومن المقرر أن يستقر مجلس إدارة الإسماعيلي على اسم المدرب الجديد عقب 72 ساعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع