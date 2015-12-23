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بالفيديو - تريزيجيه يشاهد تعادل قاتل لأندرلخت من على خطوط الملعب

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بالفيديو - تريزيجيه يشاهد تعادل قاتل لأندرلخت من على خطوط الملعب بالفيديو - تريزيجيه يشاهد تعادل قاتل لأندرلخت من على خطوط الملعب

شاهد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب وسط أندرلخت تعادل فريقه القاتل مع لوكيرين بهدف لمثله يوم الأربعاء من على مقاعد البدلاء.

وحل لوكرين ضيفا على أندرلخت في مباراة مؤجلة من الجولة 16 بالدوري البلجيكي يوم الأربعاء.

بدأ تريزيجيه المباراة على مقاعد البدلاء وظل طوال الشوط الثاني يقوم بعمليات الإحماء لكن مدربه لم يشركه.

وسجل سيرجيه بولبات هدف لوكيرين في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل أندرلخت في الدقيقة 92 بهدف قاتل سجله جويلوم جيليت.

وشهد احتفال جماهير أندرلخت بالهدف لقطة طريفة حين سقطت مقدمة المدرج عندما احتفل الجمهور مع اللاعبين.

تريزيجه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول لأندرلخت منذ انتقاله إليه الصيف الماضي معارا من الأهلي، فقد عاد للتو من إصابة بالكتف أبعدته لشهرين.

وكان بيسنيك هاسي المدير الفني لأندرلخت قد صرح يوم الثلاثاء أن تريزيجيه سيتواجد في قائمة الفريق لمباراة لوكيرين.

وأضاف "لقد لعب مع الفريق الرديف وظهر جوعه الشديد لخوض المباريات، ولذلك أفكر في إشراكه أمام لوكيرين".

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فيديو اليوم السابع

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