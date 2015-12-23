وزارة العدل الليبية ترسل وفدا إلى لبنان لمتابعة قضية هانيبال القذافى

أصدر وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم ” 244 ” لسنة 2015 ، بإرسال وفد يتكون من الوكيل المساعد لشؤون حقوق الإنسان سحر بانون، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولية محمد الشارف والمستشار القانونى أحمد على أحمد ،للسفر إلى لبنان لمتابعة قضية هانيبال معمر القذافى.

وتضمن القرار الصادر من الوزارة اليوم، بأنه على الفريق الموفد إعداد تقرير مفصل حال الاإتهاء من المهمة لافتا إلى أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

وكان القضاء اللبنانى قد استجوب الاثنين الماضى هانيبال القذافى، نجل العقيد الليبى معمر القذافى، وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية إخفاء الإمام موسى الصدر رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى فى ليبيا،وتسلمت السلطات اللبنانية هانيبال القذافى ليل الجمعة الماضية بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد "استدراجه" من سوريا قبل أن تفرج عنه فى منطقة البقاع (شرق).

>