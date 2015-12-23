أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزارة العدل الليبية ترسل وفدا إلى لبنان لمتابعة قضية هانيبال القذافى

Google+ Print
وزارة العدل الليبية ترسل وفدا إلى لبنان لمتابعة قضية هانيبال القذافى وزارة العدل الليبية ترسل وفدا إلى لبنان لمتابعة قضية هانيبال القذافى
أصدر وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم ” 244 ” لسنة 2015 ، بإرسال وفد يتكون من الوكيل المساعد لشؤون حقوق الإنسان سحر بانون، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولية محمد الشارف والمستشار القانونى أحمد على أحمد ،للسفر إلى لبنان لمتابعة قضية هانيبال معمر القذافى.

وتضمن القرار الصادر من الوزارة اليوم، بأنه على الفريق الموفد إعداد تقرير مفصل حال الاإتهاء من المهمة لافتا إلى أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

وكان القضاء اللبنانى قد استجوب الاثنين الماضى هانيبال القذافى، نجل العقيد الليبى معمر القذافى، وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية إخفاء الإمام موسى الصدر رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى فى ليبيا،وتسلمت السلطات اللبنانية هانيبال القذافى ليل الجمعة الماضية بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد "استدراجه" من سوريا قبل أن تفرج عنه فى منطقة البقاع (شرق).
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365