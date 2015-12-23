«طلاب مصر» يهدد وزير التعليم العالي: غدًا الخميس آخر فرصة لاعتماد نتيجة الانتخابات

هدد اتحاد طلاب مصر، وزارة التعليم العالي باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد وزارة التعليم العالي، في حالة عدم اعتماد نتيجة الاتحاد بشكل رسمي والتي فاز فيها عبدالله أنور برئاسة اتحاد طلاب مصر وعمرو الحلو كنائب له.

وقال الاتحاد في بيان مساء اليوم: “إننا ننتظر غدًا الخميس كمهلة أخيرة، لإعلان الموقف الرسمي الذي يدعم إرادة الطلاب الذين لن يرضوا إلا بتحقيقها، وتوالت طعون شق الصف، والتصريحات التي تشوه هذه التجربة، وتزايد على أحقية الطلاب في اعتماد إرادتهم، إلا أن هذه الإرادة تخشى اللجنة المشرفة على الانتخابات مواجهتها حتى الآن، ما يؤثر على استقرار المجتمع الجامعي”.

وأضاف البيان: “أسبوعين بالتمام والكمال، مروا على انتخابات طلابية لم نر مثلها منذ غياب دام لأكثر من عامين، عانينا خلالهما من غياب ممثلي الطلاب، وقيم طلابية شوهت بانتماءات غير لائقة، إلا أن الطلاب لم يرضوا سوى الحفاظ على قيمهم فأفرزت الجامعات من ارتضى الطلاب تمثليهم”.

وتابع أعضاء الاتحاد:”ثم جاءت فرصتنا الأخيرة في حسم مقاعد اتحاد طلاب مصر، فتجمعنا لنعيد خلق مستقبل الحركة الطلابية الجديدة من رحم كافة الأزمات الحالية، ونجحنا لإيماننا بأن الطريق إلى احترام أذهانكم هو المعلومة المجردة، واحترام دولة القانون، وأن يكون ولائنا الدائم للحق والحقيقة، من منظورك أنت الطالب، لا من منظور سلطة، ولا جاه، ولا مال”.