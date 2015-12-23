أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل إسرائيليين اثنين وفلسطينيين آخرين فى عملية طعن فى القدس

Google+ Print
مقتل إسرائيليين اثنين وفلسطينيين آخرين فى عملية طعن فى القدس مقتل إسرائيليين اثنين وفلسطينيين آخرين فى عملية طعن فى القدس
قتل فلسطينيان اليوم الأربعاء برصاص الشرطة الإسرائيلية بعدما هاجما ثلاثة إسرائيليين بالسكاكين قرب البلدة القديمة من القدس، حسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وأدى الهجوم إلى إصابة الإسرائيليين الثلاثة بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى حيث توفى اثنان منهم، وفقا لموقع راديو اسرائيل نقلا عن مصادر طبية إسرائيلية.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع قرب باب الخليل، وأحد المهاجمين قتل على الفور، فيما توفى الثانى أثناء نقله إلى المستشفى، وهما من سكان مخيم قلنديا قرب مدينة رام الله

وتوفى إسرائيلى ثالث متأثرا بجروحه البالغة بعد إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية عن طريق الخطأ، فى أعقاب عملية طعن نفذها الفلسطينيان فى القدس، بحسب بيان لمستشفى "شعارى تصيدق".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365