مقتل إسرائيليين اثنين وفلسطينيين آخرين فى عملية طعن فى القدس

قتل فلسطينيان اليوم الأربعاء برصاص الشرطة الإسرائيلية بعدما هاجما ثلاثة إسرائيليين بالسكاكين قرب البلدة القديمة من القدس، حسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وأدى الهجوم إلى إصابة الإسرائيليين الثلاثة بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى حيث توفى اثنان منهم، وفقا لموقع راديو اسرائيل نقلا عن مصادر طبية إسرائيلية.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع قرب باب الخليل، وأحد المهاجمين قتل على الفور، فيما توفى الثانى أثناء نقله إلى المستشفى، وهما من سكان مخيم قلنديا قرب مدينة رام الله

وتوفى إسرائيلى ثالث متأثرا بجروحه البالغة بعد إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية عن طريق الخطأ، فى أعقاب عملية طعن نفذها الفلسطينيان فى القدس، بحسب بيان لمستشفى "شعارى تصيدق".



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