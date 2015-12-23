تعرف على فوائد الرمان.. أهمها حماية الأطفال والحوامل من الأنيميا

الرمان أحد الفواكه المفيدة للجسم نظرا لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، مما يجعل كثير من ربات البيوت تفضل إعداده كعصير صحى يمكن أن يتناوله جميع أفراد الأسرة. فوائد الرمان للأطفال

>يقول دكتور أحمد الخطيب أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن ثمرة الرمان تحتوى على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية خاصة عنصر الحديد، وهو أحد العناصر الأساسية المفيدة لتكوين وبناء جسم الطفل ونموه بصورة صحية وسليمة، لذلك ننصح الأم بضرورة إعطائه لطفلها كمشروب طبيعى مفيد خالى من الإضافات الصناعية الضارة بصحة الطفل، وكذلك للأطفال الذين يعانون من مرض أنيميا نقص الحديد. فوائد الرمان للحوامل

>استكمل د. الخطيب قائلا: " يساهم تناول النساء الحوامل لثمرة الرمان كمشروب فى حمايتهن من الإصابة بالأنيميا ونقص الحديد خلال فترة الحمل، نظرا لأنه مصدر هام لحصول الحامل على عنصر الحديد" . نصائح ضرورية

>لذلك ينصح د. الخطيب بضروة الاهتمام بتناول ثمرة الرمان للحصول على فوائده الصحية لمختلف الأعمار، بشرط مراعاة عدم إضافة كميات كبيرة من السكر لتحليته لتجنب مشاكل زيادة الوزن والسمنة، وكذلك تفادى ارتفاع مستوى السكر فى الجسم، بالنسبة لمرضى السكر.

شبكةعيونالإخبارية

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