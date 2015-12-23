التغذية الخاطئة تعرض الأطفال للإصابة بضعف النظر

ضعف النظر أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون خاصة الأطفال، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، منها ما يتعلق بمشاكل التغذية الخاطئة، ومنها ما يرتبط ببعض العادات الضارة . علامات ضعف النظر

>تقول الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن ضعف النظر لدى الطفل تظهر أعراضه فى الشكوى من عدم القدرة على رؤية الأشياء والأجسام القريبة بوضوح، وهو ما يتسبب فى حدوث بعض المشاكل للطفل مثل ضعف قدرته على التركيز وضعف تحصيله الدراسى. أسباب ضعف النظر عند الأطفال

>استكملت د. نهى قائلة: " تلعب التغذية الصحية دورا كبيرا فى تقوية نظر الأطفال وذلك نتيجة لارتباط قوة النظر بحصول جسم الطفل على قدر كافى من الفيتامينات مثل فيتامين أ، ب، ج، وكذلك الأملاح المعدنية مثل الحديد والكاليسوم. نصائح للوقاية من ضعف النظر

> تنصح د. نهى الأمهات بالاهتمام بأن تتضمن الوجبة الغذائية التى يتناولها أطفالهن جميع العناصر الغذائية، مثل البروتين والفيتامينات والكاليسوم والحديد، لإمداد الطفل بالعناصر المفيدة لجسمه ووقايته من الإصابة بالمشاكل الصحية مثل ضعف النظر .

شبكةعيونالإخبارية

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