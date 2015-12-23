أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فيديو| لحظة وفاة ملاكم يمني بالضربة القاضية

Google+ Print
فيديو| لحظة وفاة ملاكم يمني بالضربة القاضية فيديو| لحظة وفاة ملاكم يمني بالضربة القاضية

توفي الأربعاء، في مستشفى سانت إليزابيث بطل الملاكمة الدولية اليمني الأصل، الأمريكي الجنسية، حمزة علي الجهمي، أثناء مشاركته في بطولة في ولاية “كنيكرت” الأمريكية.

وتلقى الجهمي، 19 عاما، بحسب بثه موقع «روسيا اليوم»، ضربة مباشرة على رأسه سببت له نزيفا داخليا، وتوفي على إثرها، حسب منشور لابن عمه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ولم يتجاوز الجهمي العشرون من العمر، وتوج الملاكم ببطولة الرنك سايد الدولية في أغسطس 2012 في ولاية «كنسس سيتي» الأمريكية، وتشارك في البطولة دول أمريكا الشمالية ودول من أمريكا الجنوبية وأستراليا.

كما فاز الجهمي في جميع مبارياته في البطولة الدولية، حيث تغلب على أبرز المرشحين للبطولة في نصف النهائي اللاعب باز جيس من المكسيك بفارق النقاط والمباراة النهائية جمعته بالملاكم فيلا لويس من دولة بورتوريكا من أمريكا الجنوبية واستطاع الفوز عليه رغم أصابته في إبهامه الأيمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس