فيديو| لحظة وفاة ملاكم يمني بالضربة القاضية

توفي الأربعاء، في مستشفى سانت إليزابيث بطل الملاكمة الدولية اليمني الأصل، الأمريكي الجنسية، حمزة علي الجهمي، أثناء مشاركته في بطولة في ولاية “كنيكرت” الأمريكية.

وتلقى الجهمي، 19 عاما، بحسب فيديو بثه موقع «روسيا اليوم»، ضربة مباشرة على رأسه سببت له نزيفا داخليا، وتوفي على إثرها، حسب منشور لابن عمه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ولم يتجاوز الجهمي العشرون من العمر، وتوج الملاكم ببطولة الرنك سايد الدولية في أغسطس 2012 في ولاية «كنسس سيتي» الأمريكية، وتشارك في البطولة دول أمريكا الشمالية ودول من أمريكا الجنوبية وأستراليا.

كما فاز الجهمي في جميع مبارياته في البطولة الدولية، حيث تغلب على أبرز المرشحين للبطولة في نصف النهائي اللاعب باز جيس من المكسيك بفارق النقاط والمباراة النهائية جمعته بالملاكم فيلا لويس من دولة بورتوريكا من أمريكا الجنوبية واستطاع الفوز عليه رغم أصابته في إبهامه الأيمن.