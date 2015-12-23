مدرب الغزل بعد خماسية الزمالك: المحلة هابط

تنبأ طارق محجوب مدرب غزل المحلة بهبوط فريقه هذا الموسم، وذلك بعد الخسارة أمام الزمالك بخماسية نظيفة في الأسبوع العاشر للدوري.

وقال محجوب عقب اللقاء: "النتيجة ثقيلة للغاية، الفريق كان متماسكًا أول 30 دقيقة، ثم دخل مرمانا 3 أهداف في 12 دقيقة من أخطاء فردية ساذجة".

وأضاف عبر قناة (TEN): "الفريق يعاني من غياب 6 لاعبين أساسيين، ولكن حزين من أداء بعض العناصر، خاصة التي انضمت هذا الموسم".

وواصل طارق محجوب: "الإدارة لا بد أن تضحي، فالمشكلة في اللاعبين، وإذا لم يتم التدعيم بشكل صحيح، فإن المحلة سيهبط بدون شك".

ويحتل غزل المحلة المركز 18 والأخير في الدوري برصيد 3 نقاط.