البابا تواضروس: الكتاب المقدس ملىء بوعود الله واليهود فسروا فكرة المخلص خطأ

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن وعود الله صادقة وهى كثيرة فى الكتاب المقدس، مطالبا الأقباط بالثقة فى وعود الله بالكتاب المقدس، ومؤكدا أن كلمة الله نافذة.

واستعرض البابا تواضروس أمثلة لوعود الله التى تحققت والمذكورة فى الكتاب المقدس بدءًا من وعده لإبراهيم بنسل مثل رمل البحر مرورا بداود النبى وجلوسه على كرسى المملكة ووصولا إلى وعد البشرية بالخلاص فى تنبؤات العهد القديم بمجئ المخلص، مشيرا إلى أن اليهود قد أخطأوا فى فهم وتفسير تلك التنبؤات وظنوا أن المخلص مخلص عسكرى، لكن المسيح جاء ليخلص البشرية من الخطية وليس من الاحتلال الأرضى العسكرى.

جاء ذلك مساء اليوم الأربعاء خلال العظة الأسبوعية الأخيرة من شهر ديسمبر، بكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك فى الشهر الذى خصصة البابا لإلقاء العظات الأسبوعية بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، حيث جاءت العظة حول الثقة فى وعود الله. من كما شارك البابا تواضروس فى الاحتفال السنوى لدار الكتاب المقدس الذى أقيم بالكنيسة المرقسية مساء اليوم.



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