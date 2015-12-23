الطرق الصوفية: السلفيون يسعون لإلغاء احتفال مولد النبى الشريف

انتقد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، تصريحات عضو الدعوة السلفية الذى زعم أن احتفالات المولد النبوى تقام وسط دخان الحشيش والبانجو، مؤكد أنه لا يجوز اتهام من خرجوا فى حب رسول الله بتلك الاتهامات، مشيرا إلى أن هناك تعمد فى كل محفل للإساءة له بتلك التصريحات، فى محاولة للسعى لإلغاء تلك الاحتفالات.

وقال رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لا يجوز اتهام أبناء مصر بالانحراف، فنحن نطالب الجهات المختصة بالتعامل إذا ارتكب أحد تلك المخالفات، لأن التعميم مرفوض، موضحا أن مئات الآلاف خرجوا اليوم للاحتفال حبا فى رسول الله. مشددا على أن إلغاء الاحتفال بالمولد النبوى هو هدم للمثل الأعلى التى يتطلع إليها الشباب، ليجعلها سلوكا ومنهجا عاما فى حياته وللاقتداء بأخلاق الرسول.

وكان عضو الدعوة السلفية سخر من الاحتفالات بمولد النبى التى تقام فى مصر، زاعما أنها تقام وسط دخان الحشيش والبانجو، على حد زعمه. فى مخالفة صريحة لمرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، الذى اعتبر الاحتفال بالمولد النبوى أفضل الأعمال وأعظم القربات.

وتجدر الاشارة إلى أن مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، أكد أن الاحتفال بذكرى مولد سيدنا محمد، جائز شرعا، بل من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبى ومحبة النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أصل من أصول الإيمان، منتقدا التصريحات التى صدرت من شيوخ التيار السلفى وتحرم الاحتفالات بالمولد النبوى.

طريقة صوفية تكذب السلفيين: زعمكم عن احتفالنا بمولد النبى بالحشيش "افتراء"