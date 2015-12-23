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بالفيديو.."الداخلية": لا يوجد أى حالات اعتقال فى مصر

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بالفيديو.."الداخلية": لا يوجد أى حالات اعتقال فى مصر بالفيديو.."الداخلية": لا يوجد أى حالات اعتقال فى مصر
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان أعد قائمة أولية باختفاء 51 شخصا، موضحًا أن الداخلية أرسلت لهم ردًا بوجود 24 مواطنا، ويتم فحص باقى الحالات.

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامى سيد على، على قناة "العاصمة"، أن كل المعلومات التى نصل إليها نُبلغ المجلس القومى لحقوق الإنسان بها.

وردًا على سؤال الإعلامى سيد على عن الحالات المتواجدة فى السجون : "هما دول معتقلين ولا مختفين"، قال عبد الكريم :" لا يوجد أى حالات اعتقال فى ".

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مصر 365

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