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رفعت قمصان ردا على"البرادعى": 60 شابًا بالبرلمان تحت سن الـ35

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رفعت قمصان ردا على"البرادعى": 60 شابًا بالبرلمان تحت سن الـ35 رفعت قمصان ردا على"البرادعى": 60 شابًا بالبرلمان تحت سن الـ35
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، وذلك ردا على تدوينة الدكتور محمد البرادعى ودعا فيها لـ"تولى الشباب مسؤولية القيادة"، مؤكدا أن البرلمان الحالى يضم 60 شابا تحت سن الـ 35 سنة، كما يوجد به العديد من النواب الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.

وأضاف قمصان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، مع الإعلامى سيد على، على قناة "العاصمة"، أنه للمرة الأولى فى تاريخ البرلمان المصرى، يتألف مجلس النواب من 17 حزبا سياسيا.

وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عن أن 28 نائبا حاصلين على شهادة الدكتوراه و10 على الماجستير.

كانت البرادعى قد كتب، فى تدوينة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،:"الأغلبية فى البرلمان الأسبانى الجديد لـ3 أحزاب يقودها شباب فى الثلاثينيات والأربعينيات.. ظاهرة تتعاظم فى الأنظمة الديمقراطية.. القيادة للشباب".

"البرادعى" يستشهد بـ"برلمان أسبانيا".. ويؤكد: أحزاب الأغلبية يقودها شباب
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