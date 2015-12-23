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بالصور.. فوز مدير بأوقاف الوادى الجديد بلقب أفضل مدير إدارى على مستوى الوزارة

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بالصور.. فوز مدير بأوقاف الوادى الجديد بلقب أفضل مدير إدارى على مستوى الوزارة بالصور.. فوز مدير بأوقاف الوادى الجديد بلقب أفضل مدير إدارى على مستوى الوزارة
حصل حسن أحمد على مدير الشئون الإدارية بمديرية أوقاف الوادى الجديد على لقب أفضل مدير إدارى على مستوى وزارة الأوقاف وفقا لتقييم الوزارة مؤخرا، وقام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد وفضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والشيخ صلاح فودة وكيل المديرية بتكريم المدير الفائز.

وقال الدكتور محمد بخيت وكيل وزارة الأوقاف إن اختيار أحد كوادر المديرية ليكون أفضل مدير إدارى على مستوى الوزارة هو بمثابة التكريم الأمثل لمديرية الأوقاف بالوادى الجديد، وتأكيدا على أن قدر المكافاة بقدر الاجتهاد فى العمل وان الله عز وجل هو الموفق لكل مجتهد فى عمله، مؤكدا على أن المديرية قد كرمت المدير الفائز تقديرا لجهوده وتحفيزا لزملائه للاقتداء بما يقوم به من اجتهاد وتفانى فى عمله .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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