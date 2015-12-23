أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كيكر: جوارديولا سيدرب مانشستر سيتي

Google+ Print
كيكر: جوارديولا سيدرب مانشستر سيتي كيكر: جوارديولا سيدرب مانشستر سيتي

على الرغم من انتشار العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة والتي ربطت بيب جوارديولا بتدريب مانشستر يونايتد إلا أن المدرب الإسباني في طريقه لناد آخر.

وأعلن بايرن ميونيخ قبل عدة أيام عن أن الموسم الجاري سيكون هو الأخير لجوارديولا مع بايرن ميونيخ.

وتعاقد الفريق البافاري مع المدير الفني السابق لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت صحيفة "كيكر" الألمانية إلى أن جوارديولا في طريقه لتولي مسؤولية مانشستر سيتي خلفا لمانويل بيلليجريني.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه على الرغم من ارتباط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع المدرب الإسباني، لكن الأخير يبدو أنه في طريقه للإشراف على مانشستر سيتي.

وكان كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ قد أكد في وقت سابق أنه يعرف وجهة جوارديولا المقبلة رافضا في الوقت ذاته الإفصاح عنها.

يذكر أن تقرير كيكر الذي ربط جوارديولا بمانشستر سيتي ليس هو الأول إذ أن هناك بعض الأنباء أوضحت بأن المدرب الإسباني سيدرب السيتيزينز بسبب وجود تكسيكي بيجريستين المدير الرياضي الحالي للفريق والسابق لبرشلونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع