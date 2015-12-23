ماركا: ليفربول يهدف ضم تير شتيجن ' الحزين '

يهدف ليفربول لانتشال أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة من حزنه والدخول في مفاوضات مع النادي الكتالوني من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أكد في وقت سابق أنه لا ينوي التعاقد مع حارس مرمى جديد في شهر يناير المقبل.

ولكن على الرغم من ذلك أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ليفربول يرغب في استغلال حالة تير شتيجن السيئة في برشلونة ومحاولة ضمه.

ولا يلعب الحارس الألماني مع برشلونة سوى في دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا فيما يجلس على مقاعد البدلاء في الدوري الإسباني لكلاوديو برافو.

وأوضح التقرير أن تير شتيجن يشعر بالحزن نتيجة عدم مشاركته باستمرار وكان آخر ذلك هو عدم حصوله على فرصة للعب في بطولة كأس العالم للأندية والتي توج فريقه بلقبها على حساب ريفر بليت.