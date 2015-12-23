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"أوقاف" سوهاج تحتفل بمناسبة المولد النبوى بمركز طما

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"أوقاف" سوهاج تحتفل بمناسبة المولد النبوى بمركز طما "أوقاف" سوهاج تحتفل بمناسبة المولد النبوى بمركز طما
عقدت إدارة أوقاف طما بمديرية الأوقاف بسوهاج احتفالية مساء اليوم بمسجد أبى اليسر بمدينة طما بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بحضور الشيخ جمال فراج مدير إدارة أوقاف طما والشيخ على مصطفى مراقب عام بالأزهر الشريف والشيخ إبراهيم محمود مفتش أول بالأوقاف والعميد جلال أبوسحلى مأمور مركز طما.

وبدأ الحفل بآيات الذكر الحكيم ثم أكد الشيخ جمال فراج مدير إدارة أوقاف طما على أهمية ذكرى المولد النبوى الشريف فى بث روح الإيمان والإخاء والتعاون بين الناس والعمل على تنمية المجتمع أخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال الدروس المستفادة من صاحب هذه الذكرى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما تحدث الشيخ إبراهيم محمود المفتش الأول بالأوقاف عن أهمية التدبر فى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتمامه بالناس جميعا ومعاملته الطيبة مع غير المسلمين وأن الناس جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات.

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