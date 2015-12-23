الخارجية:التنسيق مع السلطات التونسية لحل أزمة الصيادين المحتجزين فى تونس

صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأنه جارى التنسيق حاليا مع السلطات التونسية لحل مشكلة احتجاز مركب الصيد المصرية "أبو أشرف 148 بورسعيد " بتهمة الصيد فى المياه الإقليمية التونسية، والتى كان على متنها 16 صيادا مصريا ، وذلك بالقرب من ميناء "جرجيس " التونسى مساء أمس الأول ، وتم نقل المركب إلى ميناء صفاقص التونسى ، لمتابعة الإجراءات القانونية مع طاقم الصيادين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء إلى أن السفارة المصرية فى تونس اطمأنت على الصيادين ، كما تواصل القائم بأعمال السفارةً بشكل مباشر مع ربان المركب.

وأوضح أنه جارى التنسيق حاليا مع السلطات التونسية ومع مالك المركب لحل الأزمة فى أسرع وقت ممكن، ضمانا لعودة الصيادين إلى وطنهم وأسرهم فى أسرع وقت.

>