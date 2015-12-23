بالفيديو..نائب بالكنيست لرئيس حركة صهيونية: "صرماية المسيحيين بتسوى اللى خلفوك"

هاجم عضو الكنيست الإسرائيلى النائب عن القائمة المشتركة، أحمد الطيبى، رئيس حركة "لهافا" بنتسى جوبشتاين الذى وصف المسيحيين بأنهم "مصاصى دماء"، وقال فى جلسة للكنيست الإسرائيلى : "صرماية>إخواننا المسيحيين بتسواك وبتسوى اللي خلّفوك...كتب جوبشتاين أموراً فظيعة ضد المسيحيين وضد المسلمين، يقول إن المسيحيين مصاصى دماء يجب طردهم، طردهم من أين ؟ من وطنهم من أرضهم من بيتهم".

وتابع رئيس الحركة العربية للتغيير– القائمة المشتركة خلال كلمة له فى جلسة الكنيست:"لا أحد يعمل لهم معروفاً لأنهم هنا كما لا أحد يعمل معروفاً لسكان أم الفحم لأنهم هنا لا للمسلمين ولا للمسيحيين أما اليهود المؤمنون بالتسامح والحياة المشتركة، يجب أن يثوروا ضد هذا الشخص الحقير وكل ما يرمز له ضد العنف والتحريض".

وأضاف:" أقول له ما قاله الإمام الشافعي "أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قاله فهو فيه فلا يضر نهر الفرات يوما إذا خاض بعض الكلاب فيه".

كما هاجم الطيبى، عصابة " تدفيع الثمن"، التى دخلت مرة أخرى إلى قرية "بيتلو"، واقتحامها بيت مواطن يدعى "حسين نجار" وكسرت نافذة منزله وألقت قنبلتى غاز داخل البيت.

وتابع الطيبى: "لا شك أنها محاولة قتل وبأعجوبة لم يكن هناك دوابشة ثانى، لم تكن هذه المرة الأولى التى يصل فيها مستوطنون ويعتدون على هذه البلدة ، إنها المرة الرابعة حيث أن المرة الأخيرة قبل أسبوع بالإضافة إلى أن سكان هذه البلدة والبلدات فى المنطقة لا يستطيعون قطف زيتونهم فى أراضيهم لأن الجيش الإسرائيلة يمنعهم".



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