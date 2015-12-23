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بالصور.. جامعة قناة السويس تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بالإسماعيلية

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بالصور.. جامعة قناة السويس تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بالإسماعيلية بالصور.. جامعة قناة السويس تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بالإسماعيلية
أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس أن ما قدمه أبطالنا الشهداء من تضحيات بالروح والدم خلال حربهم ضد الإرهاب الأسود لن يضيع ، بل أن أرواحهم فاضت لبارئها فداء لمصر وشعبها .

جاء ذلك خلال تكريمه 3 من أسر شهداء الجيش والشرطة ، فى إطار الاحتفالية التى أقامتها إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس بمكتب الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التكريم ،هو تأكيد على اعتراف الجامعة بالدور الكبير الذى قام به هؤلاء الأبطال مؤكدا أن عملهم البطولى لابد أن يكون قدوة لكل شباب الجامعة.

وأعرب أهالى الشهداء عن شكرهم العميق لتلك اللفتة الإنسانية التى قامت بها الجامعة مؤكدين أن أرواح أولادهم فداء لمصر وشعبها ، منددين بالإرهاب والخونة ومن يمولهم لقتل الأبرياء.

و قام الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإهداء أسر الشهداء درع الجامعة وهم أسرة الشهيد النقيب عمر وهيب وتسلمها الدكتور وهيب وزوجته الدكتورة زهور نبيل ، وأسرة الشهيد النقيب محمد صالح السماك وتسلمها والده الدكتور صالح السماك وأسره الشهيد المجند ابو بكر عادل وتسلمها والده ووالدته وشقيقه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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