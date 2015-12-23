حظك اليوم .. توقعات الأبراج الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 مع ماغي فرح

حظك اليوم ، برجك اليوم ، الأبراج اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات برجك اليوم من ماغي فرح

برج الحمل الثلاثاء 29 ديسمبر

تواجه حروبا شرسة فى العمل من الزملاء المنافسين كما أن هناك مزيداً من الضغوط التى تلقى على عاتقك فكن حذراً ، خطط للقيام برحلة رومانسية مع شريك حياتك وجرب بنفسك روعة هذه اللحظات التى تقضيها مع شريك حياتك ، اهتم بالتغذية السليمة جيداً لأنها ستنعكس على أسلوب حياتك بشكل كبير.

برج الثور الثلاثاء 29 ديسمبر

ستحتاج فى الفترة المقبلة، إلى تعديل طريقة تعاملك مع من حولك، حتى تتمكن من إنجاز المهام الصعبة ، على الرغم من محاولاتك الدائمة التى تبذلها مع الشريك حتى يعود من جديد ويهتم بك، إلا أنك جميع هذه الخطط تفشل فى النهاية ، امنح صحتك اهتماما أكبر اليوم، لان أوضاعك الصحية منذ فترة طويلة ليست على ما يرام .

برج الجوزاء الثلاثاء 29 ديسمبر

تقف عقبة غير سعيدة أمامك، حاول تجاوزها، ولا تفكر فى الماضى كثيراً ، يدخل شخص إلى حياتك من المقربين تقبل حبه بحذر، اهتم بالرياضة والحفاظ على القوة البدنية حتى لا تقع فى المرض من جديد

برج السرطان الثلاثاء 29 ديسمبر

هناك حالة من عدم الأمان والمواجهات غير المتوقعة التى تحدث بينك وبين زملاء العمل لأنك لا تملك الحل الفورى والسليم لكل مشكلة تواجهك ، تعيش حياة عاطفية سعيدة وتقضى أجمل الأوقات مع شريك حياتك ، تحسنت حالتك الصحية بشكل كبير استغل هذا الأمر فى القيام بالأنشطة التى كنت ترغب فى تحقيقها منذ وقت بعيد

برج الاسد الثلاثاء 29 ديسمبر

تمر بيوم حيوى وجميل وتمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء فى أعمالك بذهن صافى وصحة جيدة ولكن يجب أن تؤمن مستقبلك للحفاظ على حالة الاستقرار والثبات الموجودة لديك فى الوقت الحالى

برج العذراء الثلاثاء 29 ديسمبر

تقابل شخصا جديدا فى العمل، وتشعر بمنافسته لك لا تقلق فالجديد دائماً يبدو مبهراً ولكنه سيأخذ فترته وترجع الأمور إلى سابق عهدها ، تنفصل عن حبيب كانت لك معه علاقة طويلة وتبدأ فى الدخول فى فترة حزن وتوهان لا تستسلم وكن ممن يؤمنون بأن فرج الله قريب ، تبدأ فى تشجيع نفسك على اتباع نظام صحى متكامل، تشجع وأكمل الطريق حتى النهاية

برج الميزان الثلاثاء 29 ديسمبر

اعتمد على التكتم فى جميع ما تفعله حتى تصل إلى قرارك النهائى ، الحب يطرق بابك، ولكنك لا تهتم به لا تحاول التمادى فى تصنع عدم الاهتمام ، تكتشف مرضا مزمنا أو وراثيا لم تكن تعلم عنه شىء لا تجعل الصدمة تفقدك الأمل .

برج العقرب الثلاثاء 29 ديسمبر

حالة من الهدوء بشكل عام سيتعرض لها أبناء هذا البرج، فبعد موجات الغضب والحزن العارمة ، علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة ، ابتعد تماما عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض لمشاكل صحية كبرى .

برج القوس الثلاثاء 29 ديسمبر

الأوضاع فى العمل تغيرت بدرجة كبيرة فى الفترة الماضية على عكس ما كان فى الماضى ، تحاول أن تتفادى منذ فترة طويلة حدوث أى خلافات مع الحبيب ، حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ففى الشتاء يكون لديك فرصة كبيرة للإصابة بالأمراض .

برج الجدى الثلاثاء 29 ديسمبر

سوف تحل معظم مشاكلك وستجد لها حلولا مرضية بالنسبة لك لذلك ستحاصرك السعادة أينما تكون، فحافظ على استقرار مزاجك على هذا النحو وحاول أن تتخطى أى مشاكل على المستوى العملى ، إذا سيطرت على عصبيتك وحاولت التماسك من الممكن أن تتدارك الأمر وتنقذ ما يمكن إنقاذه ، حالتك النفسية المتدهورة وفقا لتدهور حالتك العاطفية من الممكن أن تؤثر سلبا عليك

برج الدلو الثلاثاء 29 ديسمبر

بعد فترات عصيبة عاشها أبناء هذا البرج سيكون ذلك اليوم فاتحة خير عليهم فربما يستمعون إلى أخبار تحسن من حالتهم النفسية بشكل عام ، سيشعر الطرف الاخر بانجذاب نحو أبناء هذا البرج مما سيرفع من حالتهم الرومانسية ، طبقا للمشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءا كبيرا من تركيزهم .

برج الحوت الثلاثاء 29 ديسمبر

على الرغم من أن أجواء العمل هادئة فى هذه الفترة إلا أنه من الممكن وقوع أزمات بسبب عدم تنظيمك الجيد للوقت ، عليك أن تعود من جديد وتهتم بأدق تفاصيل حيات شريكك ، أوضاعك الصحية ليست جيدة، فمن الأفضل أن تبادر بالذهاب إلى الطبيب لكى يقدم لك النصائح الهامة الواجب اتباعها حتى لا تعرضها للخطر فيما بعد .

شبكةعيونالإخبارية

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