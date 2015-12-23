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بالصور.. مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بالقليوبية تحتفل بالمولد النبوى الشريف

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بالصور.. مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بالقليوبية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بالصور.. مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بالقليوبية تحتفل بالمولد النبوى الشريف
احتفلت مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بالقليوبية بالمولد النبوى الشريف، بحضور قيادات من مديرية الأوقاف بالمحافظة ورمضان قطب مدير المؤسسة وأحمد بدر وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمخرج التليفزيونى سعيد نجيب والدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام وعدد من القيادات بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إن المديرية حريصة على مشاركة أبنائها من المؤسسة احتفالاتهم، مشيرًا أنه يفتخر بالمؤسسة والنجاحات التى تقدمها، وخاصة أن معظم من فيها هم طلاب متفوقون يوجد عدد كبير منهم فى المرحلة الجامعية.

وعبر رمضان قطب مدير المؤسسة عن أنه فخور بإنجازات المؤسسة والنجاحات التى يقدمونها، منوها أن الكثير منهم يحفظون القرآن الكريم وهم مثال للأخلاق وسيكون لهم شأن كبير فى المستقبل.

يذكر أن عددا من أهالى مدينة بنها قد حرصوا على القدوم والاحتفال مع الأطفال بهذه المناسبة السعيدة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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