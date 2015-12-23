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إخلاء سبيل سيدة تم ضبطها تتسول بالأطفال فى محطة مترو شبرا الخيمة

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إخلاء سبيل سيدة تم ضبطها تتسول بالأطفال فى محطة مترو شبرا الخيمة إخلاء سبيل سيدة تم ضبطها تتسول بالأطفال فى محطة مترو شبرا الخيمة
أمر كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، بإخلاء سبيل سيدة تم ضبطها وبصحبتها طفل تتسول به بمحطة مترو شبرا الخيمة بعد تنازل والد الطفل.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العقيد حسن مكاوى نائب مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا من "محمد.ع.ح" -37 سنة - سائق و"أسامة.ر.ن" – 37 سنة – عامل مقيمان بعابدين بعثورهما على نجل الأول الطفل " يوسف. م " - 13 سنة - والمتغيب عن المنزل منذ يوم 9 ديسمبر أثناء خروجهما من محطة مترو الأنفاق حيث التقيا به مصادفة وقرر لهما أنه منذ تغيبه عن المنزل تعرفت عليه إحدى السيدات البائعات بمترو الأنفاق حال تواجده بمحطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق واتفقت معه على العمل معها نظير أجر يومى إلا أنها قامت باستغلاله فى أعمال التسول داخل محطات المترو وأنها كانت تصطحبه معها فى نهاية اليوم إلى مقر سكنها بمنطقة الهرم بالجيزة.

وأدلى الطفل بأوصاف السيدة أمام النقيب مصطفى هاشم المراغى معاون المباحث وبعرض صور المتسولين عليه تعرف على "مروة. ش " -26 سنة - وتمكن الرائد محمد سرحان رئيس مباحث القسم من ضبط ها حال دخولها محطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق.

وأكد الطفل فى التحقيقات أن السيدة كانت تعطف عليه أثناء فترة تغيبه عن المنزل ولم يتهمها والدها وتنازل عن البلاغ.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

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مصر 365