"pose" أحدث الطرق للتخسيس بدون جراحة فى 30 دقيقة

الرشاقة حلم الكثير من الشباب، خاصة بعدما كشفت عنه الدراسات من أضرار متعددة للسمنة، مما جعل البعض يتجاوز اتباع الأنظمة الغذائية لإجراء العمليات الجراحة مثل "بالون المعدة"، "تدبيس المعدة" وغيرهما.

الدكتور "محمد عبيد" استشارى الجهاز الهضمى والكبد وعلاج السمنة بطب قصر العينى، يكشف لنا عن طريقة سحرية جديدة لتقليل الوزن عن طريق جهاز جديد اخترعته إحدى الشركات الأمريكية.

ويضيف الدكتور عبيد: "يطلق على الجهاز الجديد اسم "pose" وهو اختصار لكلمة التخسيس بدون جراحة، تم تصنيعه عام 2006 من شركة أمريكية فى كاليفورنيا وحصلت على الموافقة المبدئية من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FBA" للدراسة عليه، حتى اعتمد رسميا نهائيا من الاتحاد الأوروبى "CE Mark" كعلاج صحيح للسمنة فى الشرق الأوسط وأوروبا وكان ذلك عام 2010، وتم استخدامه على 3500 حالة أغلبها فى أسبانيا".

ويوضح: "يعمل هذا الجهاز على شد وطى المعدة لمدة تستغرق 30 دقيقة فقط، ليعطى 11 غرزة بطول المعدة تستمر مدى الحياة، تجعل الإنسان يتناول 50% من طعامه الذى كان يأكله من قبل، فيحصل على وزن مثالى طوال حياته دون العودة مرة أخرى إلى حالة السمنة".

والمرشحون للاستفادة من "pose" هم الذين يزيد وزنهم عن الوزن المثالى بمقدار 10 إلى 25 كيلو جرام، ويريدون فقدان الوزن على الرغم من معاناتهم السابقة مع النظام الغذائى أو التمارين الرياضية، وهو مجرد مساعد لفقدان الوزن يحتاج إلى إرادة حقيقية من الأفراد أنفسهم لتكون حياتهم صحية مدى الحياة.