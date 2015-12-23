الكروتيزون أفضل علاج لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة

أين تقع الجيوب الأنفية

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التهاب الجيوب الأنفية

علاج التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل الإصابة ببعض الميكروبات والبكتيريا.يقول دكتور فادى سمير لوقا استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن الجيوب الأنفية واحدة ضمن ثلاث تجويفات موجودة بالجمجمة، ويتمثل دورها فى تهوية الرأس عن طريق الأنف.>يستكمل د. فادى قائلا: "التهاب الجيوب الأنفية هو عبارة عن إصابة الأغشية المخاطية المبطنة للأنف بميكروب بيموكوكس وهو أحد أهم مسببات المرض" .>تابع د. فادى قائلا: " يجب على الشخص الذى يعانى من ظهور بعض الأعراض المرضية الدالة على إصابته بالتهاب الجيوب الأنفية مثل الرشح المستمر والصداع وغيرها من الأعراض، الذهاب للطبيب المختص لتلقى العلاج المناسب لحالته الصحية".

وأضاف: " يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية والعقاقير الطبية اللازمة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية مثل المضادات الحيوية ومضادات الحساسية، كما أن هناك بعض الحالات تستلزم حالتها الصحية استخدام " بخاخ" للاستنشاق يحتوى على مادة الكورتيزون والتى استطاعت تحقيق نتائج كبيرة فى علاج التهاب الجيوب الأنفية من النوع الحاد" .