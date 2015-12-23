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الكروتيزون أفضل علاج لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة

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الكروتيزون أفضل علاج لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة الكروتيزون أفضل علاج لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة
التهاب الجيوب الأنفية إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل الإصابة ببعض الميكروبات والبكتيريا.

أين تقع الجيوب الأنفية
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يقول دكتور فادى سمير لوقا استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن الجيوب الأنفية واحدة ضمن ثلاث تجويفات موجودة بالجمجمة، ويتمثل دورها فى تهوية الرأس عن طريق الأنف.

التهاب الجيوب الأنفية


>يستكمل د. فادى قائلا: "التهاب الجيوب الأنفية هو عبارة عن إصابة الأغشية المخاطية المبطنة للأنف بميكروب بيموكوكس وهو أحد أهم مسببات المرض" .

علاج التهاب الجيوب الأنفية


>تابع د. فادى قائلا: " يجب على الشخص الذى يعانى من ظهور بعض الأعراض المرضية الدالة على إصابته بالتهاب الجيوب الأنفية مثل الرشح المستمر والصداع وغيرها من الأعراض، الذهاب للطبيب المختص لتلقى العلاج المناسب لحالته الصحية".

وأضاف: " يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية والعقاقير الطبية اللازمة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية مثل المضادات الحيوية ومضادات الحساسية، كما أن هناك بعض الحالات تستلزم حالتها الصحية استخدام " بخاخ" للاستنشاق يحتوى على مادة الكورتيزون والتى استطاعت تحقيق نتائج كبيرة فى علاج التهاب الجيوب الأنفية من النوع الحاد" .

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مصر 365