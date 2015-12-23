نشرة ONA للفضائيات | ننشر تنقلات الإعلاميين في 2016.. و«هيكل» يقدم خريطة جديدة للمستقبل مع لميس الحديدي

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

بالتزامن مع اقتراب استقبال العام الجديد 2016، رصدت وكالة ONA حركة تنقلات لمجموعة من الإعلاميين في مختلف القنوات الفضائية.

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في إطار احتفالات مصر بمولد الرسول الكريم وأعياد الميلاد المجيد، أكد ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل أن اذاعات راديو النيل ( ميجا – نغم – هيتس – شعبي ) تقدم مجموعة من البرموهات التي تظهر احتفالات كل المصريين بالمناسبتين، كما تقدم الإذاعات مجموعة من الأغنيات والأحاديث الدينية.

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يواصل الكاتب الصحفي والمفكرالسياسي محمد حسنين هيكل، سلسلة حواراته الممتدة “مصر أين ومصر إلى أين” مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة “CBC”، وسيعرض حوار نهاية العام، في الخامسة مساء الجمعة المقبلة، تحت عنوان “خريطة جديدة للمستقبل”.

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