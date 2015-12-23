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حزب المرزوقى الجديد يعين عدنان منصر أمينا عاما وناطقا باسمه

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حزب المرزوقى الجديد يعين عدنان منصر أمينا عاما وناطقا باسمه حزب المرزوقى الجديد يعين عدنان منصر أمينا عاما وناطقا باسمه
أعلن حزب ''حراك تونس الإرادة''، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، تكليف عدنان منصر بمنصب الأمين العام والناطق الرسمى باسم الحزب، وفقا لما ذكرته الإذاعة التونسية.

واعتبر عدنان منصر، أنّ هذا الحراك سيكون له أداء أفضل وإنتاجية أكبر من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو ينتمى للمدرسة الديمقراطية الاجتماعية ويؤمن بالتشاركية، مؤكدًا أن بعض أعضاء الهيئة السياسية والمكتب التنفيذى كانوا ينشطون فى أحزاب سياسية على غرار الحزب الجمهورى والتكتل وحزب البناء الوطنى.

وكان الرئيس التونسى السابق منصف المرزوقى قد أعلن الأحد الماضى عن تأسيس حزبه الجديد "حراك تونس الإرادة".
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