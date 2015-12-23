أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القارئ أحمد نعينع: «بحب عمرو دياب ومنير.. ولا اسمع المهرجانات»

Google+ Print
القارئ أحمد نعينع: «بحب عمرو دياب ومنير.. ولا اسمع المهرجانات» القارئ أحمد نعينع: «بحب عمرو دياب ومنير.. ولا اسمع المهرجانات»

أكد الدكتور أحمد نعينع، أنه يستمع لأغانى التراث القديم، لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وأغانيهم المتمثلة فى شعر شوقى وأحمد رامى، كما يستمع لبعض المتميزين الآن كعمرو دياب ومحمد ثروت وهانى شاكر ومحمد منير وعلى الحجار.

وقال “نعينع” فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، :”لا أستمع للمهرجانات ولا الكلام الفاضى”، ولما عم الحج يعدى بقفل عليه على طول، ولكننى أستمع للتراث القديم والمتميزين الآن”.

وأشار نعينع، إلى أن القراء قديماً كان لديهم مجموعة من “السميعة” الذين لا يمكن التلاوة بدونهم، ولكن هؤلاء “السميعة ماتوا الآن”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!