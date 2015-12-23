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وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يقيل مدير مستشفى القصاصين

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وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يقيل مدير مستشفى القصاصين وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يقيل مدير مستشفى القصاصين
أصدر الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة الجديد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، قرارا بإقالة الدكتور أحمد الأسيوطى مدير مستشفى القصاصين المركزى وتكليف الدكتور على جمعة.

جاء ذلك، بعد الجولة التفقدية التى قام بها وكيل وزارة الصحة الجديد إلى مستشفى القصاصين المركزى والاستماع لشكاوى المرضى وآراء المترددين على المستشفى، وذلك لتقديم خدمات طبية لائقة بالمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى متابعته بصفة دورية لسير وانتظام العمل فى المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التى يتم تقديمها للمرضى والمترددين على مستشفيات الإسماعيلية، مؤكدا أن العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن.
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