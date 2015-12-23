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بالصور.. تعليم "بلبيس" تكرم الطلاب المتفوقين بحضور نواب المركز

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بالصور.. تعليم "بلبيس" تكرم الطلاب المتفوقين بحضور نواب المركز بالصور.. تعليم "بلبيس" تكرم الطلاب المتفوقين بحضور نواب المركز
نظمت إدارة بلبيس التعليمية فى الشرقية، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بحضور أعضاء مجلس النواب عن المركز وقيادات مديرية التعليم بالمحافظة ولفيف من الإعلاميين.

وكرمت الإدارة الطلاب المتفوقين والموهوبين والمتميزين علميا، بحضور فايز أبو خضرة وعمر مصيلحى والعقيد سعيد العبودى نواب دائرة بلبيس، وصلاح عثمان مستشار محافظ الشرقية لشئون التعليم وإيهاب الجعفرى مدير الإدارة وعدد من مديرى الإدارات التعليمية والنقابة.

وبدأ الحفل بعدد من الفقرات الفنية لكورال الطلاب، ثم فقرة شعرية وبعدها فقرة التنورة وغيرها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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