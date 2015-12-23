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بالصور.. محافظ المنوفية يحتفل بالمولد النبوى مع الأيتام

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بالصور.. محافظ المنوفية يحتفل بالمولد النبوى مع الأيتام بالصور.. محافظ المنوفية يحتفل بالمولد النبوى مع الأيتام
احتفل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بالمولد النبوى الشريف مع الأيتام من أبناء دار الحضانة الإيوائية التابعة لجمعية الهلال الأحمر ودار السيدة نفيسة للأيتام التابعة لجمعية تحسين الصحة بشبين الكوم.

وقدم المحافظ الهدايا للأيتام بهذه المناسبة الكريمة، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد وعاش يتيما ومات عظيما وأن هؤلاء الأطفال هم أمل وأن رعايتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة هى حق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية لينفع الله بهم مصر.

وأكد المحافظ على أننا لابد أن نستلهم من ذكرى ميلاد الرسول الكريم نبراسا ومنهجا نسير عليه ليضىء لنا حياتنا ونهتدى به فى هذا العصر، مشيرا إلى أن سنته عليه الصلاة والسلام هى منهج شامل وكامل به كل ما نحتاج إليه لترسيخ القيم والمبادئ التى نبنى بها وطننا ونؤصل بها القيم التى نفتقدها فى هذا العصر.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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