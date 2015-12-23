بالصور.. احتفال كلية الآداب بجامعة قناة السويس باليوم العالمى للغة العربية

نظم قسم اللغة العربية وآدابها بكلية ا?داب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس احتفالية بمناسبة باليوم العالمى للغة العربية، بحضور الدكتور أحمد عوين رئيس القسم، وتابع فقراتها الدكتور عبد الحفيظ محمد حسن فى حضور الدكتور مرسى الصباغ وكيل الكلية لشئون البيئة والدكتور عادل السعدنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن يوسف مدير مركز الدراسات الإندونيسية والدكتور محمد عبد الحفيظ تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف محمد أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور مرسى الصباغ وكيل الكلية: إن اللغة العربية هى لغتنا التى نفخر بها وهى كيان الإنسان وأنه لابد من الاهتمام بها وإتقانها ودراستها جيدا فهى لغة القرآن الكريم.

وأشار الدكتور أحمد السعدنى إلى أن اللغة العربية هى لغة حفظها الله فهى اللغة التى أنزل بها القرآن الكريم.

وأكد الدكتور أحمد عوين رئيس قسم اللغة العربية أن اللغة العربية هى لغة العرب وهى لغة تتسم بالجمال الدائم والعزة وإنها لغة لم تمت إلى الأبد وأن القرآن يحفظها وأن اللغة العربية فيها سمة تدعى للفخر وهى أنها لغة لا تتغير لكنها تتطور.

وألقى الدكتور عبد الرحيم الكردى بحثا بعنوان السياسة اللغوية فى العالم العربى تحدث فيه عن اللغة العربية العريقة ولما نتعلم اللغة العربية وتحدث عن مدى الترابط بين اللغة العربية وأهلها منذ القدم وحتى الآن.

وقام الطلاب والأساتذة بإلقاء شعر وتضمن الحفل توزيع جوائز على الطلاب الفائزين فى مسابقات الشعر والقصة القصيرة والرواية والإلقاء والأبحاث وفازت بأفضل قصة قصيرة الطالبة هبه محمود وبأفضل قصيدة الطالب أيمن رمضان وبأفضل إلقاء شعرى فاز كل من الطالبة سمراء من الصين و الطالبة روشى من اندونيسيا والطالبة سارة أسامة سليم.

وفاز بأفضل بحث علمى الدكتور احمد عبد الرحمن أستاذ اللغة العربية وبأفضل رسالة ماجستير المدرس المساعد منى صقر.

كما تم تكريم كل من الدكتور عبد الرحيم الكردى والدكتور حسن يوسف والدكتور أسامة لطفى والدكتور محمد شكرى المدرس المساعد بالكلية.



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جانب من الاحتفال



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تكريم احد المشاركين



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طالبة صينية تلقى شعرا



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الدكتور حمزة السروى أثناء الاحتفال



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الدكتور عبد الرحيم الكردى متحدثا



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الدكتور عوين عميد الكلية أثناء كلمته



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جانب من الطلاب المشاركين



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جانب آخر من أساتذة الجامعة حضور الاحتفال