أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"ثقافة الإسماعيلية" تحتفل بعيد النصر بمشاركة أدباء بورسعيد

Google+ Print
"ثقافة الإسماعيلية" تحتفل بعيد النصر بمشاركة أدباء بورسعيد "ثقافة الإسماعيلية" تحتفل بعيد النصر بمشاركة أدباء بورسعيد
استضاف مساء اليوم الأربعاء فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة من شعراء وأدباء محافظة بورسعيد وذلك ضمن احتفالات عيد النصر بالإضافة إلى استقبال مجموعة من شعراء وأدباء اتحاد كتاب ومنهم إبراهيم عطية و نبيل مصيلحى، وإبراهيم صادق.

وقال الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية إن عيد النصر يحتفل به فى مصر يوم 23 ديسمبر من كل عام فى مدينة بور سعيد بشكل أساسى، وهو ذكرى انتصار القوات المصرية والشعب المصرى على قوات العدوان الثلاثى عام 1956 مشيرا إلى أن فرع الثقافة بالتنسيق مع أدباء الإسماعيلية وأدباء بورسعيد احتفل بهذه المناسبة حيث شارك الشعراء بقصائدهم فى هذه المناسبة، وتم تنظيم الاحتفالية تحت رعاية الباحث سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية