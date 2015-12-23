"ثقافة الإسماعيلية" تحتفل بعيد النصر بمشاركة أدباء بورسعيد

استضاف مساء اليوم الأربعاء فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة من شعراء وأدباء محافظة بورسعيد وذلك ضمن احتفالات عيد النصر بالإضافة إلى استقبال مجموعة من شعراء وأدباء اتحاد كتاب مصر ومنهم إبراهيم عطية و نبيل مصيلحى، وإبراهيم صادق.

وقال الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية إن عيد النصر يحتفل به فى مصر يوم 23 ديسمبر من كل عام فى مدينة بور سعيد بشكل أساسى، وهو ذكرى انتصار القوات المصرية والشعب المصرى على قوات العدوان الثلاثى عام 1956 مشيرا إلى أن فرع الثقافة بالتنسيق مع أدباء الإسماعيلية وأدباء بورسعيد احتفل بهذه المناسبة حيث شارك الشعراء بقصائدهم فى هذه المناسبة، وتم تنظيم الاحتفالية تحت رعاية الباحث سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى.