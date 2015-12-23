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نائب رئيس جامعة القناة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب طب بيطرى

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نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، حفل تنصيب اتحاد الكلية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى، وإشراف الدكتور إبراهيم حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حضر الحفل الدكتور أحمد حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، لتعريف طلاب الكلية بزملائهم فى الاتحاد ومناقشتهم حول أهم المشكلات لحلها والمطالب لتحقيقها، ولمناقشة طلاب الاتحاد نائب رئيس الجامعة حول لائحة الاتحاد، وما يمكن توفيره من خلال الجامعة لمصلحة الطلاب على المستويين النشاط الطلابى والدراسى.

وقال الدكتور طارق راشد رحمى إن كلية الطب البيطرى لها دور كبير جدا فى تخريج أساتذة وطلاب لهم نشاط واضح وملحوظ فى الناحية العلمية والتنشيطية وهو ما ظهر جليا خلال أسبوع شباب الجامعات فى اللجان المنظمة مشيرا إلى تواجد جامعة قناة السويس فى اتحاد طلاب ممثلة فى الطالبة بسنت مصطفى التى أعادت تواجد المنصب فى الاتحاد بعد غيابه لفترة طويلة.

وأضاف أن الاتحاد له دور كبير فى التغيير والتطوير الفعلى لأى معوقات أو تأخر من شأنها أن تؤخر مصلحة الطلاب، كما أن توسيع قاعدة النشاط الطلابى وترسيخها لدى عقول كل الطلاب أمر مطلوب مؤكدا عدم اقتصار المشاركة على طلاب بعينهم دون الآخرين لأن الجميع لديه مواهب لابد من إظهارها.

وأكد الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى على دور قيادات الجامعة فى النهضة التى تحدث بجامعة قناة السويس على جميع المستويات وهذا ما ظهر مؤخرا حيث نالت الجامعة شرف استضافة رئيس الجمهورية لافتتاح أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر على أرض الإسماعيلية، مضيفا أن طلاب الكلية أيضا لهم دور كبير فى تقدم مستوى الكلية وحصولها على الاعتماد والجودة لتصبح الكلية الثانية بالجامعة بعد الطب البشرى.

وأعرب الدكتور إبراهيم حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عن سعادته لتنصيب طلاب الاتحاد متنمنيا أن ينفعوا طلاب الكلية من خلال توجيههم وحثهم على المشاركة فى النشاط.

وناقش طلاب الاتحاد وطلاب الكلية نائب رئيس الجامعة لحل بعض المشكلات التى تواجههم فى المدينة الجامعية من ناحية المواصلات لزيادة عدد وسائل المواصلات من وإلى المدينة الجامعية، كما ناقشوا فكرة زيادة الرحلات العلمية إلى أماكن التدريب المختلفة، والمشاركة فى القوافل الطلابية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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